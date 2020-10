Tutte le trattative del Milan di oggi 5 ottobre in diretta live, l’ultimo giorno di Calciomercato. Le news in tempo reale su acquisti e cessioni.

9:58 – Ex Milan: Kalinic riparte dall’Hellas Verona dopo l’esperienza alla Roma. Era stato vicino anche al Torino di Giampaolo.

9:55 – Secondo quanto riporta il collega Daniele Longo, la pista Rudiger è più praticabile rispetto a Kabak. L’obiettivo di Maldini e Massara è abbassare la richiesta del Chelsea per il prestito oneroso.

9:51 – Ex Milan: Mattia De Sciglio è vicino al Lione, Juninho conferma anche se non è ancora fatta al 100%.

9:43 – Come scrive il Corriere della Sera, il Milan non prenderà un vice Ibrahimovic. In queste ultime ore si cercherà soltanto un difensore.

9:10 – El Shaarawy torna alla Roma! Justin Kluivert va al Lipsia: a breve visite mediche e firma.

9:00 – Rudiger ha detto sì al ritorno in Italia, ma manca l’accordo sull’ingaggio. Passi avanti per Kabak, si lavora sulla cifra.

8:15 – Ore caldissime per Chiesa alla Juventus. Ceduto Douglas Costa al Bayern Monaco, ora i bianconeri provano a chiudere il colpo dalla Fiorentina.

8:00 – Il Milan definisce la cessione di Diego Laxalt: andrà in prestito al Celtic. I rossoneri se lo ritroveranno di fronte in Europa League ai gironi.

Siamo arrivati all’ultimo giorno di Calciomercato di questa sessione estiva. Oggi 5 ottobre 2020 si chiude infatti il tempo utile per le operazioni in entrata e in uscita delle società di Serie A. Il Milan è stato protagonista con alcuni acquisti importanti: Sandro Tonali su tutti, preso dal Brescia con un’operazione disegnata ad hoc da Maldini e Massara.

In entrata anche altri nomi interessati: Brahim Diaz e Diogo Dalot in prestito secco (rispettivamente dal Real Madrid e dal Manchester United), Jens–Petter Hauge a sorpresa dal Bodo/Glimt dopo averlo affrontato nel secondo turno preliminare di Europa League. All’appello adesso manca un difensore centrale. Ottimo lavoro anche in uscita: Lucas Paquetà è passato al Lione a titolo definitivo per 20 milioni, e non era semplice.

Calciomercato Milan, caccia al difensore: da Kabak a Rudiger

Come detto, per completare la rosa il Milan deve acquistare un nuovo difensore centrale. Musacchio è out per infortunio e ha un solo anno di contratto, Romagnoli è fuori fino a dopo la sosta e Leo Duarte non rappresenta un’alternativa affidabile (al momento è alle prese col Covid-19). Restano Kjaer e Gabbia. Un’alternative serve a Stefano Pioli e Maldini è al lavoro per accontentarlo in queste ultime ore di mercato.

Ozan Kabak dello Schalke 04 piace molto alla società, e infatti lo avevano seguito anche un anno fa. Abbandonata la pista Matija Nastasic, le attenzioni del Milan sono anche su Antonio Rudiger. Che rappresenta un’ottima occasione di mercato visto che è in uscita dal Chelsea e potrebbe arrivare in prestito. Vedremo se il club riuscirà a chiudere l’acquisto del difensore entro la fine del Calciomercato. Ormai mancano poche ore e siamo agli agoccioli.