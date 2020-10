Calciomercato Milan, Laxalt al Celtic: oggi visite e firma

È fatta per Diego Laxalt al Celtic: l’esterno uruguaiano si trasferisce in prestito secco al club scozzese. Oggi visite mediche e firma sul contratto.

Diego Laxalt saluta il Milan e passa al Celtic in prestito. Come riporta calciomercato.com, oggi il terzino sosterrà a Londra le visite mediche di rito e si trasferirà ufficialmente al club scozzese. Il Celtic giocherà contro il Milan in Europa League. Dopo l’addio in prestito nel 2019 al Torino, una nuova esperienza in prestito aspetta Laxalt, che era già da tempo sulla lista dei cedibili.

La cessione di Laxalt completa la sessione di mercato per quanto riguarda gli esterni di difesa, con Andrea Conti che giocherà sulla destra e Theo Hernandez che si muoverà sulla sinistra. Gli altri due, Diogo Dalot e Davide Calabria, potranno essere utili su entrambe le fasce.

