Simakan ultimo colpo del Milan: caratteristiche tecniche e ruolo

Simakan al Milan, ruolo e caratteristiche del difensore dello Strasburgo. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo obiettivo di mercato dei rossoneri.

In queste ultime ore di Calciomercato, il Milan è alla ricerca di un difensore per completare la rosa. Stefano Pioli e la società hanno ammesso che stanno cercando un calciatore in quel ruolo. Ozan Kabak e Antonio Rudiger i primi nomi sulla lista, ma in questi minuti è uscito fuori il nome di Mohamed Simakan, difensore centrale dello Strasburgo.

Stando alle ultime notizie provenienti dalla Francia, il Milan avrebbe trovato l’accordo con il calciatore: adesso è in trattativa con la società alla ricerca di un’intesa in tempi più brevi possibili. Maldini e Massara hanno poche ore a disposizione e c’è la necessità di prendere un difensore. Vedremo se riusciranno a chiudere questa trattativa. Intanto scopriamo chi è Simakan: ruolo, carriera e caratteristiche tecniche del calciatore.

Simakan, carriera e scheda tecnica

Classe 2000, Simakan ha compiuto 20 anni lo scorso maggio. Giovanissimo, in pieno stile Milan. Ed è questo che ha spinto i rossoneri ad inserirlo nella lista degli obiettivi. Nelle giovanili ha giocato per cinque anni al Marsiglia, ma la società non ha creduto in lui. Nel 2017 il passaggio allo Strasburgo: prima la gavetta nella squadra b, poi il salto in prima squadra un anno fa. Alto 1,87 cm, è un difensore centrale al passo coi tempi: forte fisicamente, esplosivo, con un buon piede per impostare l’azione da dietro.

Per caratteristiche somiglia molto a Dayot Upamecano del Lipsia, anche lui francese e anche lui nel mirino del Milan in passato. Il potenziale di Simakan è evidente ed è per questo che il Milan vuole provare a prenderlo. Sarebbe un colpo importante in ottica futura. Secondo Transfermarkt, la valutazione è di 12 milioni di euro e ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Si potrebbe chiudere l’operazione intorno ai 15 milioni, ma i rossoneri spingono per il solito prestito con diritto di riscatto.

Simakan al Milan, le notizie di mercato

Simakan al Milan sembra un affare molto concreto in questi minuti. A riferirlo è stato RMC Sport, poi confermato anche da altre fonti. I rossoneri avrebbero in mano l’accordo con il calciatore e il suo procuratore sulla base di un quinquennale. Adesso però resta da convincere lo Strasburgo e il tempo stringe.

Come scritto poco fa, si potrebbe arrivare ad un accordo intorno ai 15 milioni di euro. Vedremo se Maldini e Massara decideranno di andare fino in fondo a questa trattativa. Sullo sfondo restano Kabak e Rudiger. Lontanissime invece le altre opzioni fra cui Matija Nastasic, ormai abbandonata dal Milan da qualche settimana. Simakan sembra il nome più caldo al momento.

