Calciomercato Milan, contatti per Soumaré: news dalla Francia

Boubakary Soumaré del Lille è un centrocampista che piace molto al Milan, però nell’ultima giornata del mercato è complicato imbastire questa operazione.

Oggi è l’ultimo giorno di questa sessione del calciomercato e probabilmente il Milan prenderà solo un difensore centrale. È risaputo che nel mirino ci sono Antonio Rudiger del Chelsea e Ozan Kabak dello Schalke 04, ma potrebbero anche spuntare sorprese.

Difficilmente ci sarà un rinforzo in altri reparti. Per settimane si era parlato dell’arrivo di un nuovo centrocampista, oltre a Sandro Tonali, ma il tempo a disposizione ora è poco. Tiemoué Bakayoko è sfumato, il Chelsea lo ha ceduto in prestito secco al Napoli. Altre piste sono complicate.

Dalla Francia il quotidiano L’Equipe ha rivelato che ci sono stati nuovi contatti in questi giorni per Boubakary Soumaré. Tuttavia, è concreta la possibilità che il centrocampista classe 1999 rimanga al Lille, avversario del Milan nella fase a gironi dell’Europa League 2020/2021. Anche Napoli e Inter avevano effettuato dei sondaggi, ma senza successo.

Christophe Galtier, allenatore del Lille, non lo ha convocato per l’ultima partita contro lo Strasburgo e questo ha alimentato rumors di calciomercato. Vedremo se oggi Soumaré cambierà squadra. Difficilmente si tratterà del Milan, eventualmente, anche se il francese sarebbe un buon innesto per la mediana di Stefano Pioli.

