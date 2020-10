Rudiger, Tottenham interessato: il Chelsea vuole darlo al Milan

Spunta un’altra pretendente per Antonio Rudiger. Dall’Inghilterra emerge l’interessamento del Tottenham, ma il Chelsea preferisce darlo al Milan.

Il Milan è in forte pressing su Antonio Rudiger. Il centrale tedesco è l’alternativa a Ozan Kabak, che resta la prima scelta dei rossoneri. La società di Via Aldo Rossi deve vedersela però con una concorrente per l’ex difensore della Roma: il Tottenham. Secondo quanto riferisce il giornalista Dean Jones del portale inglese Bleacher report, il Chelsea preferirebbe cedere il giocatore al Milan, invece di darlo ai rivali Spurs. Lo stesso giocatore sembra più propenso a tornare in Italia.

Milan e Chelsea stanno trattando e l’ipotesi più probabile resta quella del prestito con diritto di riscatto. Manca ancora anche l’accordo sull’ingaggio del giocatore ed è possibile che venga diviso tra i due club per accelerare la trattativa in quest’ultimo giorno di mercato.

