Inter, non solo Bastoni: anche Skriniar positivo al Covid-19

Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sono i due giocatori dell’Inter positivi ai tamponi per il Covid-19. Entrambi rischiano di saltare il derby di Milano.

Sono due i giocatori dell’Inter risultati positivi al Covid-19. Dopo Alessandro Bastoni, anche Milan Skriniar ha contratto l’ormai noto coronavirus.

Se sul difensore ex Atalanta il club nerazzurro ha già emesso un comunicato ufficiale, specificando che è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario, invece non c’è ancora l’ufficialità riguardante il suo compagno di squadra.

Infatti, è stato il quotidiano La Gazzetta dello Sport sul proprio sito web a dare la notizia della positività di Skriniar al Covid-19. Anche Sky Sport ha confermato. Ora si attende una nota ufficiale da parte dell’Inter, così da fare chiarezza sulla situazione.

Bastoni e Skriniar possono rischiare di saltare il derby del 17 ottobre contro il Milan. Sarebbe un problema per Antonio Conte non disporre dei due difensori centrali, anche se ha altri giocatori da poter impiegare nella sua retroguardia a tre in caso di loro assenza.

Nel Milan ci sono Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic che devono ancora guarire dal coronavirus. Stefano Pioli spera di recuperarli per il big match di San Siro previsto dopo la sosta per le nazionali.

