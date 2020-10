Jannik Sinner, i complimenti del Milan per il Rolland Garros

Il Milan ha voluto congratularsi con Jannik Sinner per i suoi risultati al Rolland Garros 2020. Il giovane tennista italiano è un tifoso rossonero.

Il giovane tennista italiano Jannik Sinner è stato un grande protagonista del Rolland Garros 2020. Si è arreso solamente ai quarti di finale contro Rafael Nadal, trionfatore per già dodici volte nel prestigioso torneo sulla terra rossa francese.

Il suo sogno si è infranto di fronte a una leggenda del tennis e ci sta, anche se il ragazzo ha qualche rimpianto lo stesso. Comunque ha solo 19 anni e tutto il tempo per crescere e dimostrare ancora di più il suo talento. C’è chi lo definisce un predestinato e al Rolland Garros si è capito perché.

Sinner ha incassato i complimenti di tutti in questi giorni. E sono arrivati anche quelli del Milan, club calcistico per cui tifa e che ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale e un post sui social network per celebrare la performance del giovane tennista italiano in Francia.

Let’s all give @janniksin a big round of applause 👏🏼

The future is yours 👉🏻 https://t.co/xHm8YT5vJA Solo applausi per il tuo #RolandGarros Jannik 👏🏼

Il futuro è tuo 👉🏻 https://t.co/auT5lL0EyH#SempreMilan pic.twitter.com/7IPHfHWZEO — AC Milan (@acmilan) October 7, 2020

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Fiorentina, Commisso: “Non farò come Yonghong Li al Milan””