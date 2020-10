FOTO – Milan, riecco capitan Romagnoli

Alessio Romagnoli è tornato in gruppo. Il profilo Instagram del Milan immortale il capitano a Milanello. Il derby contro l’Inter è più vicino

Il Milan ritrova il suo capitano. Una foto – pubblicata sul profilo Instagram ufficiale – immortala Alessio Romagnoli, tornato finalmente in gruppo dopo i guai al polpaccio.

Il classe 1995 può davvero considerarsi il nuovo acquisto per Stefano Pioli, che può finalmente tornare a contare su un altro difensore.

Simon Kjaer e Matteo Gabbia hanno stretto i denti, giocandole tutte da inizio stagione, senza saltare nemmeno un minuto. Il Milan ha cercato in tutti modi a reperire dal mercato un centrale ma senza riuscirci.

Ora si valuterà per bene in vista di gennaio, quando Maldini e Massara potrebbero tornare all’assalto di Kabak o Simakan. Ma attenzione anche alla pista MilenkRomagnoli gruppo Milanovic, che non pare avere alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Ad un anno e mezzo dalla scadenza Commisso potrebbe decidere così di privarsene.

Oggi però la notizia più importante è che l’emergenza in difesa è ufficialmente finita. Pioli ha riabbracciato Alessio Romagnoli, che avrà adesso due settimane per preparare al meglio il derby.

Poi sarà la volta di Mateo Musacchio e Leo Duarte, che torneranno anche loro utili. L’argentino è prossimo al rientro; per il brasiliano, invece, si aspetta il doppio tampone negativo, così come per Zlatan Ibrahimovic.