Milan, ufficiale la lista UEFA

Il Milan ha reso nota la lista dei convocabili per le gare di Europa League. I rossoneri esordiranno, salvo cambiamenti causa Coronavirus, giovedì 22 ottobre contro il Celtic in trasferta. Ecco la lista pubblicata sul sito dell’UEFA:

LISTA A

Portieri: A. Donnarumma, Tatarusanu

Difensori: Dalot, Romagnoli, Conti, Calabria, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Duarte, Musacchio.

Centrocampisti: Castillejo, Tonali, Calhanoglu, Bennacer, Hauge, Diaz, Krunic, Kessie, Saelemaekers.

Attaccanti: Ibrahimovic, Rebic, Leao.

LISTA B

Portieri: G. Donnarumma, Paloschi, Moleri.

Difensori: Gabbia, Oddi, Stanga.

Centrocampisti: Olzer, Capone, Frigerio, Brambilla, Mionic.

Attaccanti: Maldini, Tonin, Colombo.