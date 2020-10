Romagnoli oggi lavora in gruppo: sarà convocato per Inter-Milan

Alessio Romagnoli sarà convocato per il derby Inter-Milan. Oggi torna a lavorare in gruppo a Milanello e cercherà di migliorare la sua condizione fisica.

Stefano Pioli può sorridere. Alessio Romagnoli da oggi riprende ad allenarsi con il gruppo e sicuramente potrà essere nella lista dei convocati per il derby Inter-Milan del 17 ottobre.

La lesione al polpaccio patita due mesi e mezzo fa contro il Sassuolo è ormai superata. Il capitano rossonero può essere considerato un giocatore recuperato, anche se adesso deve lavorare per raggiungere la migliore condizione fisica. La sosta per le nazionali gli permette di allenarsi e di farsi trovare pronto per la ripresa del campionato.

Starà a Pioli decidere se lanciare Romagnoli subito titolare oppure se confermare Matteo Gabbia come partner di Simon Kjaer in difesa. Con neanche dieci giorni di lavoro in gruppo (comunque incompleto fino al rientro di tutti i nazionali) sarà difficile che il capitano del Milan possa essere impiegato dall’inizio contro l’Inter. Però il mister valuterà e poi prenderà la decisione migliore.

Il calendario della squadra rossonera sarà abbastanza impegnativo. Infatti, dopo il derby ci saranno le sfide importanti contro Celtic Glasgow e Roma. Ci sarà spazio per il reinserimento di Romagnoli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Rinnovo Calhanoglu-Milan, nuovi contatti a breve: la situazione