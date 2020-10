Calciomercato Milan, incognita Calhanoglu | Tentazione Gattuso

Hakan Calhanoglu deve ancora firmare il rinnovo con il Milan. Occhio però alla concorrenza, con il Napoli molto attento.

Tra le priorità assolute della dirigenza Milan c’è sicuramente il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco classe ’94 vedrà il suo accordo attuale scadere tra 9 mesi.

I rossoneri intendono trattenerlo, perché ormai lo considerano un titolarissimo della formazione di Stefano Pioli, nonché il calciatore che ha avuto la maggiore crescita tecnica e mentale nell’ultima stagione.

Il problema è la cifra richiesta: il Corriere dello Sport parla di ben 5 milioni netti come domanda da parte dell’entourage di Calhanoglu. Troppi per il Milan, che si fermerebbe ad un’offerta da 3 milioni a stagione più alcuni bonus da integrare.

Calciomercato Milan, Calhanoglu attratto dal Napoli

In questa discussione su cifre e durata del nuovo contratto, potrebbe inserirsi una concorrente piuttosto accanita. Ovvero il Napoli.

Il club azzurro infatti è guidato da Rino Gattuso, allenatore che al pari di Pioli si è subito affidato alla tecnica straordinaria di Calhanoglu.

Il tecnico ex Milan potrebbe tentare Calhanoglu e proporgli un ruolo importante all’interno del suo Napoli. Come tra l’altro ha appena fatto con Tiemoué Bakayoko, già guidato in rossonero e convinto da Rino a sposare il progetto azzurro nell’ultima sessione di mercato.

Dipenderà tutto dai prossimi incontri tra la dirigenza del Milan e gli agenti di Calhanoglu. Un accordo tra le parti chiuderebbe ogni discorso sul futuro del turco. Ma occhio alle tentazioni esterne.

LEGGI ANCHE -> RINVIATA ISLANDA-ITALIA UNDER-21