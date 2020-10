Inter, nuovo giocatore positivo al Covid: è il quinto nerazzurro

All’Inter ulteriore caso di positività al coronavirus. La società in una nota ufficiale ha comunicato che pure Ionut Radu è stato colpito dal Covid-19.

In casa Inter nuovo caso di positività al Covid-19, è il quinto. L’ultimo emerso oggi è Ionut Radu, portiere rumeno. Il club nerazzurro ha emesso un comunicato ufficiale:

«FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli».

L’ex portiere del Genoa è il quinto dell’Inter a risultare positivo al coronavirus. Prima di lui è capitato ad Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan. Ovviamente anche Radu è in isolamento in attesa dei prossimi test.

