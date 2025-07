Milan, via in tre: sono in ritiro con i giorni contati

Tre calciatori sono pronti a salutare il Milan in vista della prossima stagione con il club che è alla ricerca di una nuova sistemazione per chi è fuori dal progetto.

Partita la nuova stagione con il ritiro e gli allenamenti in vista del campionato che verrà, in casa Milan è il mercato a tenere banco, sia per quello che riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita.

Nelle scorse ore è cominciata la nuova stagione del Milan Futuro con i ragazzi agli ordini di Massimo Oddo che sono pronti a vivere la stagione che li vedrà protagonisti in Serie D. Un’annata che si prospetta difficile per il club rossonero che è retrocesso dalla Serie C al termine di un campionato difficile, concluso con la sconfitta ai playout contro la Spal. Ora l’obiettivo è tornare quanto prima nel calcio professionistico con la squadra che ha tre calciatori pronti a salutare già nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, tre giocatori pronti a dire addio

Yacine Adli e Devis Vasquez non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri e sono stati aggregati al ritiro del Milan Futuro, con l’obiettivo di trovare una nuova sistemazione per il futuro già nei prossimi giorni. Insieme a loro dovrebbe salutare la squadra di Massimo Oddo anche Chaka Traorè, finito nel mirino di alcune squadre di Serie B.

Il centrocampista francese, rientrato dal prestito alla Fiorentina, è in attesa di un’offerta che lo convinca a cambiare aria in vista della prossima stagione. I viola non hanno voluto esercitare il diritto di riscatto sul suo cartellino valutato dal Milan circa 11 milioni di euro. I rossoneri avevano dato l’ok al trasferimento in Russia allo Spartak Mosca ma Adli ha declinato l’offerta ed ora ci sono proposte dall’Arabia Saudita.

Devis Vasquez ha terminato la stagione all’Empoli con la retrocessione del club che ha portato i toscani a non riscattare il suo cartellino col prezzo che era stato fissato intorno ai 900 mila euro. Partito molto bene in campionato, l’estremo difensore ha poi avuto delle difficoltà in stagione fino a perdere il posto da titolare. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie B.

Lo stesso campionato dove potrebbe giocare Chaka Traorè, attaccante esterno che fa ancora parte del Milan Futuro ma che potrebbe essere prestato nel torneo cadetto. Il Milan vuole credere ancora nel ragazzo ma per farlo deve vederlo all’opera in un campionato competitivo con alcune squadre di B che hanno bussato ai rossoneri per chiedere informazioni.