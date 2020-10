Calciomercato Milan – Occhi sul terzino Mykolenko: lo manda Sheva

Un terzino sondato dal Milan nelle ultime settimane in vista della prossima sessione di mercato. Gioca nell’Ucraina di Shevchenko.

Il mercato ufficialmente è chiuso, ma il Milan continua a muoversi in giro per il mondo, sondando il terreno per eventuali prossimi obiettivi.

Uno di questi, indicato da Calciomercato.com, sembra essere Vitaliy Mykolenko. Si tratta di un terzino sinistro classe 1999, di nazionalità ucraina.

Mykolenko sarà prossimo avversario della Juventus nei gironi di Champions League, visto che milita attualmente nella Dynamo Kiev. Un giovane laterale mancino che ha mostrato qualità e crescita proficua negli ultimi mesi.

Per il Milan non si tratta di una novità assoluta: Mykolenko è già da tempo nella lista di Maldini e Massara, consigliato direttamente dal suo c.t. Andriy Shevchenko. L’ex bomber milanista aveva pubblicamente elogiato il giovane calciatore ucraino: “Se è da Milan? E’ cresciuto tanto, ha ampi margini di miglioramento. Per me è un titolare”.

La Dynamo lo valuta almeno 12 milioni di euro. Il Milan continua a seguirlo, come accaduto nelle ultime due sfide dell’Ucraina contro Francia e Germania.

Mykolenko, al pari di Nuno Mendes dello Sporting, è dunque una pista concreta. La caccia ad un nuovo vice-Theo Hernandez sembra aver preso ormai un indirizzo specifico.

