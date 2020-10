Gol e sgridate ai giovani: Ibrahimovic è già al top

Segnali di un Ibrahimovic in grande spolvero a Milanello nella giornata di ieri, quando i rossoneri sono scesi in campo per un test amichevole.

Chi ieri ha fatto una capatina a Milanello per l’allenamento domenicale del Milan avrà sicuramente udito la presenza ruggente di Zlatan Ibrahimovic sul campo.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport Ibra è tornato a lavorare con i compagni, dimostrando di essere molto vicino alla forma ideale. Certamente a livello mentale lo svedese non ha mollato un centimetro, neanche quando è stato costretto alla quarantena.

L’attaccante del Milan nella partitella in famiglia si è subito fatto sentire. Un gol, un assist a Daniel Maldini e quelle sgridate tipiche ai più giovani, per aiutarli a mantenere la concentrazione e non sottovalutare neanche una sgambata della domenica.

Il Milan può sorridere. I segnali sono positivi, perché la fame di Ibrahimovic non è mai calata e ora è aumentata, visto che deve recuperare dal tempo perduto causa Covid. Pioli lavorerà in settimana per costruire attorno allo svedese la miglior formazione possibile in vista del derby.

