Dalla Spagna – Milan, obiettivo Nacho: a gennaio nuovo assalto

Il Milan non perde d’occhio Nacho Fernandez. A gennaio il club rossonero potrebbe tentare l’assalto decisivo al difensore del Real Madrid.

Nacho Fernandez è sempre in orbita Milan. Il difensore del Real Madrid è uno dei tanti nomi seguiti dalla dirigenza rossonera durante la sessione di mercato appena conclusa. Non è mai stata formalizzata un’offerta ufficiale ai Blancos, ma i rossoneri hanno pensato a lui per rinforzare la retroguardia.

Secondo quanto riferisce todofichajes.com, Nacho continua a trovare pochissimo spazio nel Real Madrid e a 30 anni vorrebbe provare una nuova esperienza. Il contratto dello spagnolo scadrebbe nel 2022 e grazie agli ottimi rapporti con la dirigenza merengues il difensore potrebbe arrivare a Milanello senza un esborso troppo esoso.

Nacho non rientra pienamente nel target dei giocatori acquistati dal Milan negli ultimi anni, a esclusione di Ibrahimovic e Kjaer, ma porterebbe sicuramente tanta esperienza che farebbe comodo a una squadra giovanissima.

