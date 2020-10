Infortunio Musacchio, rientro vicino: i tempi di recupero

Mateo Musacchio è vicino al rientro. Il difensore argentino sta recuperando dall’infortunio alla caviglia e potrebbe tornare presto a disposizione.

Mateo Musacchio prima dell’arrivo di Simon Kjaer era il partner ideale di Alessio Romagnoli. Poi l’arrivo del danese e l’infortunio hanno bloccato la sua avventura rossonera. Ora Musacchio sta per tornare. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’argentino dovrebbe essere a disposizione di Pioli già a fine ottobre.

Il tecnico dovrà quindi valutare la condizione del giocatore e in ogni caso sarà un ottimo elemento in più per dare il cambio alle due prime scelte, assieme a Matteo Gabbia, che l’ha sorpassato nelle gerarchie. L’ex Villarreal farà di tutto per riprendersi la titolarità e restare al Milan. Al momento la sua cessione a gennaio sembra ancora probabile, soprattutto se la dirigenza decidesse di acquistare il difensore che non è arrivato nello scorso mercato. Musacchio, così come Duarte, restano ancora in uscita.

