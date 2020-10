Cristiano Ronaldo positivo al Covid, la sorella si sfoga: “Una grande frode”

Anche Cristiano Ronaldo tra i calciatori positivi al Covid-19. Katia Aveiro, sorella del campione della Juventus, scrive parole molto dure.

Una delle notizie più rilevanti delle scorse è quella inerente la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo. Il numero 7 della Juventus salterà Portogallo-Svezia di stasera, è già volato in direzione Torino per effettuare il periodo di quarantena.

Numerosi i messaggi di sostegno al campione portoghese, che sui social network vanta milioni di fan ed è tra gli sportivi più seguiti al mondo. Tra i post che hanno maggiormente sorpreso c’è quello di sua sorella Katia Aveiro.

La 44enne donna ha scritto quanto segue su Instagram: «Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere molto in questa pandemia, nelle prove e nelle misure prese come ho fatto io… La più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata. Una frase che ho letto oggi e che ho applaudito: “Basta con questo mondo di burattini”. Qualcuno che apra gli occhi, per favore».

Parole dure quelle di Katia Aveiro e che stanno facendo molto discutere in queste ore. Lei è tra le persone che non crede all’emergenza coronavirus, arriva a definire tutto una grande frode.

