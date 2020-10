Milan, brutte notizie: Rebic non recupera

Niente da fare per Ante Rebic. L’attaccante croato del Milan non sarà a disposizione per il derby di sabato prossimo con l’Inter.

Oggi il Milan attendeva il consulto definitivo sulle condizioni del gomito di Ante Rebic.

L’attaccante croato si è lussato la parte dell’avambraccio dopo una brutta caduta nel match di Crotone. Infortunio delicato che ne mette in dubbio il rientro per il derby di dopodomani.

Secondo le ultimissime indiscrezioni sarebbero giunte notizie negative dopo la visita di controllo: Rebic non recupererà in tempo per Inter-Milan di sabato.

Niente da fare per il classe ’93, ancora dolorante e lontano dal recupero completo. Il gomito non è guarito del tutto e lo staff medico del Milan non intende rischiarlo così presto.

Rebic out per il derby. Pioli dovrà allora scegliere chi tra Leao, Saelemaekers e Diaz dovrebbe prendere il suo posto nel tridente offensivo contro i nerazzurri.

