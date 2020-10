Sportmediaset – Inter-Milan, doppio ballottaggio per Pioli

Le ultime di formazione in vista del derby di Milano di dopodomani. I rossoneri hanno ancora due dubbi per lo schieramento titolare.

Mancano due giorni al tanto atteso derby. Una partita speciale, minata dai tanti casi di positività al Covid-19 tra le due squadre milanesi.

Intanto, secondo le ultime di Sportmediaset, Stefano Pioli sta valutando concretamente le scelte di formazione per la sfida all’Inter.

Sarebbero ancora due i dubbi del tecnico del Milan, entrambi per quanto riguarda il reparto offensivo. Nel 4-2-3-1 Pioli dovrà valutare su quali esterni d’attacco potrà e vorrà puntare.

Sulla corsia destra ballottaggio tra la qualità di Samu Castillejo e il dinamismo di Alexis Saelemaekers. Il mister rossonero dovrà dunque scegliere tra un calciatore più offensivo o un elemento maggiormente abile in fase di non possesso palla.

Dubbi anche sulla sinistra: in attesa di valutare le condizioni di Ante Rebic, il Milan dovrà decidere tra Rafael Leao e Brahim Diaz. Il portoghese è in crescita, ma anche lo spagnolo sta meritando attenzione e spera in una chance dal 1′ minuto.

Per il resto formazione praticamente decisa (ed obbligata). I ritorni di Romagnoli al centro della difesa e di Ibrahimovic in attacco saranno le novità più importanti.

