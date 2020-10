Calciomercato Milan, nel mirino un altro talento del Salisburgo

Non solo Dominik Szoboszlai, c’è un altro giovane giocatore del Red Bull Salisburgo che piace al Milan: si tratta di Luka Sucic.

A inizio ottobre si è conclusa la sessione di calciomercato e i club fanno già dei ragionamenti in vista della finestra di gennaio. Anche il Milan, che vuole migliorare la propria squadra per poter andare in Champions League.

La dirigenza ha manifestato l’intenzione di creare un gruppo che fosse un mix tra giocatori giovani ed esperti, però l’ultima campagna acquisti ha portato solo rinforzi di età bassa (eccezion fatta per Tatarusanu). E altri possono arrivare nei messi prossimi. Ci sono già dei profili nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Calciomercato Milan, occhi su Luka Sucic

Oggi Goal.com rivela che tra i giovani che piacciono molto al Milan c’è Luka Sucic, 18enne centrocampista croato di origine austriaca di proprietà del Red Bull Salisburgo e che milita in seconda divisione con la maglia del Liefering. Si tratta della seconda squadra del RB Salisburgo, dove diversi prospetti vengono impiegati prima della promozione.

Sucic è ben messo fisicamente, essendo alto 1,85 m, e ha anche buoni dote tecniche. Si è messo in luce nell’ultima Youth League e ha attirato l’attenzione di tanti osservatori. Nelle 10presenze collezionate nella competizione ha messo a segno 6 gol e fornito 2 assist. Ne sa qualcosa il Napoli, punito due volte dal talento del Red Bull Salisburgo. Ma il ragazzo ha segnato pure a Liverpool e Real Madrid.

Nella prima stagione con il Liefering ha messo insieme 15 presenze, segnando 4 reti con 5 assist. A luglio il suo club di appartenenza ha deciso di blindarlo contrattualmente, facendogli firmare un accordo fino a giugno 2024. Un modo per allontanare le minacce estere, comprese quelle di Milan e Juventus.

Il Salisburgo, consapevole del suo potenziale, lo sta inserendo man mano nella Prima Squadra e punta a far esplodere il suo talento come avvenuto con altri giovani in passato. Uno degli ultimi è Dominik Szoboszlai, accostato più volte a Milan e Napoli.

