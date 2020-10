Calciomercato Milan, Zaracho all’Atletico Mineiro: cifre e dettagli

L’Atletico Mineiro fa un buon colpo di mercato prendendo dal Racing Avellaneda il fantasista Matias Zaracho, che piaceva anche al Milan.

È stato più volte accostato anche al Milan, ma la carriera di Matias Zaracho proseguirà in Brasile. Il talentuoso trequartista del Racing Avellaneda è pronto a lasciare l’Argentina per trasferirsi all’Atletico Mineiro.

Stando a quanto rivelato da Globoesporte, il club brasiliano dovrebbe pagare circa 6 milioni di dollari per l’acquisto del 50% dei diritti economici sul cartellino del giocatore. La restante parte rimarrà alla sua attuale squadra. Nel contratto ora in vigore ci sarebbe una clausola di risoluzione da circa 22 milioni di euro, ma solamente società europee avrebbero potuto esercitarla.

L’Atletico Mineiro ha trovato un’altra formula per assicurarsi Zaracho pagando una cifra non troppo elevata, anche se in caso di rivendita dovrà corrispondere metà importo al Racing Avellaneda.

Víctor Blanco, presidente del club argentino, ha confermato che le parti sono ormai allo scambio dei documenti per il trasferimento del 22enne fantasista nel Brasileirao. Zaracho troverà come allenatore il connazionale Jorge Sampaoli, che in passato ha anche guidato le nazionali di Cile e Argentina. La squadra è attualmente in testa alla classifica del campionato assieme all’International de Porto Alegre con 31 punti.

