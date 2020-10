Inter-Milan, tutti i nomi per sostituire Rebic: i dettagli

Ante Rebic verso l’assenza nel derby: Stefano Pioli sta valutando tutte le alternative al croato. Una decisione che verrà presa solo sabato mattina.

Il Milan dovrà presumibilmente fare a meno di Ante Rebic per il derby di sabato. Come riporta il Corriere dello Sport, Stefano Pioli sta studiando le strategie migliori per sostituire il croato e battere l’Inter. Una di queste è l’impiego di Samu Castillejo sulla destra e Alexis Saelemaekers sulla sinistra, per una maggiore copertura in ottica difensiva.

Le alternative riguardano l’impiego di Leao – apparso in forma contro lo Spezia – e Brahim Diaz. Lo spagnolo può essere la mina vagante in grado di scompigliare la difesa nerazzurra e creare superiorità. Resta da vedere come torneranno dall’uscita in Under 21: l’ex Real Madrid si è disimpegnato egregiamente con una doppietta alle Far Oer. L’unico certo del posto, nei tre dietro Zlatan Ibrahimovic, sembra essere Hakan Calhanoglu, indispensabile per la manovra offensiva del Milan.

MILAN, OGGI NUOVI CONTROLLI PER REBIC