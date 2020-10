Tuttosport – Milan, infortunio Rebic: oggi nuovi controlli

Il Milan farà di tutto per recuperare Ante Rebic per il derby, ma la sensazione è che si vada verso il forfait. Stefano Pioli ha già pronte le alternative.

Ante Rebic è uno degli elementi più importanti della rosa del Milan e non averlo per il derby sarebbe un vero peccato. Il croato però non ha smaltito completamente l’infortunio al gomito subito contro il Crotone, quindi le probabilità di vederlo all’opera contro l’Inter sono pochissime.

Secondo Tuttosport, il Milan farà di tutto per recuperarlo, ma non vuole affrettare i tempi e rischiare una ricaduta. Oggi Rebic si sottoporrà a nuovi controlli clinici e poi verrà presa una decisione definitiva. Nel frattempo il giocatore sta svolgendo una terapia conservativa. Un ko che proprio non ci voleva perché affrontare i nerazzurri a pieno organico sarebbe stato il modo migliore per affrontare una partita importantissima.

VERSO IL DERBY: UN SOLO DUBBIO PER PIOLI