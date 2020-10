Calciomercato, Borini in Championship: contratto triennale

Fabio Borini si appresta a far ritorno in campo. Il calciatore ex Milan è pronto a firmare un contratto triennale che lo legherà allo Swansea, sua ex squadra

Fabio Borini si appresta a rimettere gli scarpini. L’attaccante dopo l’avventura al Verona dovrebbe ripartire dalla Swansea. Il giocatore ex Milan – stando a quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter – sarebbe in trattativa avanzata con il club gallese che milita in Championship. Il calciatore chiederebbe un contratto triennale per legarsi ai bianconeri.

Per il classe 1991, che ha lasciato il Milan lo scorso gennaio dopo essere arrivato nell’estate 2017, si tratterebbe dell’ennesima avventura in Gran Bretagna.

Borini prima di approdare in rossonero in ha indossato anche le maglie di Chelsea, Liverpool, Sunderland e dello stesso Swansea.

