Inter-Milan, formazioni ufficiali: Pioli ritrova Ibra

Ufficializzate le formazioni di Inter-Milan, per la gara delle ore 18.00 valida per la quarta giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli

E’ tempo di derby. Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo alle ore 18.00 a San Siro, per la quarta giornata di Serie A, contro l’Inter. Per l’occasione i rossoneri ritrovano due pedine fondamentali, Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli.

Nessuna sorpresa, con Leao, che alla fine vince l’unico ballottaggio, e giocherà sulla sinistra al posto di Ante Rebic. Per i nerazzurri panchina per Eriksen.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-4-1-2): Handanović; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozović, Perisić; Barella; Lukaku, Martinez. A disp.: Padelli, Stanković; Darmian, Ranocchia; Eriksen; Pinamonti, Sanchez, Moretti, Vezzoni, Squizzato, Satriano. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disp.: Tătărușanu, A. Donnarumma; Conti, Dalot, Kalulu; Castillejo, Díaz, Hauge, Tonali; Colombo, Maldini. All. Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia