Inter-Milan – I tifosi accompagnano i rossoneri verso San Siro | VIDEO

Le immagini del tifo rossonero che accompagna la squadra di Stefano Pioli verso San Siro. Canti e coreografie per il Milan in vista del derby contro l’Inter, che inizierà alle 18.00

E’ tutto pronto per il derby di San Siro tra Inter-Milan. Un derby che per via dell’emergenza coronavirus non potrà contare sui tifosi. L’ingresso allo stadio resta permesso solamente per un massimo di mille persone.

La Curva Sud – come testimoniano le immagini di Calciomercato.com – ha così deciso di accompagnare la squadra lungo il percorso verso San Siro. Un modo per far sentire la vicinanza agli uomini di Stefano Pioli.

GUARDA LE IMMAGINI: