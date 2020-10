Milan, scontro con Raiola per i rinnovi: non solo Donnarumma

Il Milan deve fare i conti con Mino Raiola. Il noto agente ha già pronte le richieste da proporre al club rossonero per Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic.

Il Milan sta lavorando ai rinnovi dei propri gioielli. Secondo quanto riferisce La Repubblica, la questione però sembra tutt’altro che semplice. Il club rossonero dovrà scendere a patti con il noto agente Mino Raiola, che avrebbe già stilato le richieste per i suoi assistiti. Il primo è sicuramente Gigio Donnarumma, che percepisce un ingaggio da 6 milioni: Raiola chiederà un incremento che si avvicina agli 8,5 milioni.

Discorso simile vale anche per Alessio Romagnoli. Per il capitano rossonero, la richiesta si aggira attorno a un aumento di 1,5 milioni di euro. Il suo ingaggio è attualmente fissato a 3,5 milioni. Raiola ha intenzione di chiedere un altro anno di contratto anche per Zlatan Ibrahimovic. Ma se lo svedese dovesse continuare su questa scia, la trattativa si concluderà in breve tempo.

