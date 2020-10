Cassano: “Ibra meglio di Lukaku. Che litigata con Galliani!”

Antonio Cassano ha giocato sia per il Milan che per l’Inter nel corso della sua carriera. Il barese ha detto la sua sul derby di stasera.

Antonio Cassano ha giocato e vinto con il Milan uno scudetto e una Supercoppa Italiana, prima di passare all’Inter. Il barese è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha toccato diversi temi relativi al derby di stasera: “Arriva presto, siamo solo alla quarta giornata, c’è ancora tempo per recuperare. Chiaro che l’Inter ha più da perdere”.

Un derby dal risultato incerto, ma con l’Inter favorita, nonostante sia dietro in classifica: “Nerazzurri favoriti, ma Ibra può ribaltare tutto. È meglio di Lukaku, il migliore del campionato. Dovrà essere servito bene da Calhanoglu”.

Cassano, il 2 aprile 2011, segnò il gol del 3-0 nella partita scudetto contro l’Inter. La vittoria del campionato, il trionfo in Supercoppa Italiana, sempre contro i nerazzurri, poi l’addio: “Al Milan giocai meglio che all’Inter. Poi in Cina litigai di brutto con Galliani per il rinnovo che non arrivava, così chiesi di andare all’Inter”.

