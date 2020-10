Infortunio Rebic: nuovo controllo settimana prossima

Ante Rebic non sarà disponibile per il derby. Il croato non ha ancora smaltito totalmente l’infortunio al gomito. La settimana prossima si sottoporrà a un nuovo controllo.

Ante Rebic è il grande assente nel derby per quanto riguarda il Milan. Il croato non è riuscito a recuperare dall’infortunio al gomito che lo tiene fuori dalla partita contro il Crotone. Uno tra Brahim Diaz e Castillejo prenderà il suo posto nel match contro l’Inter.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il croato si sottoporrà la prossima settimana a un nuovo controllo, che dovrebbe presumibilmente sancire la possibilità di rivederlo in campo. Rebic è uno degli elementi più importanti nella rosa e uno degli artefici più incisivi nella striscia di 19 partite senza sconfitte. Il Milan spera di recuperarlo al più presto, anche se le alternative sul fronte offensivo quest’anno non mancano.

INTER-MILAN, UN DUBBIO PER PIOLI