Probabili formazioni Inter-Milan: Pioli deve scegliere l’esterno

Stefano Pioli deve ancora sciogliere l’ultimo dubbio sugli esterni d’attacco per il derby di oggi alle 18. Il ballottaggio è tra Brahim Diaz e Samu Castillejo.

Alle ore 18 il Milan affronterà l’Inter nel derby. Stefano Pioli deve ancora completare la formazione che giocherà contro i nerazzurri. Come riporta Tuttosport, il tecnico rossonero non ha ancora deciso chi giocherà sugli esterni d’attacco. Sicuri del posto Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers, mentre ai lati il ballottaggio è tra Brahim Diaz e Samu Castillejo.

Nel caso in cui venisse scelto lo spagnolo, l’ex Anderlecht dirotterebbe sulla destra, un ruolo ricoperto già in alcune partite in questo primo frangente di stagione. Se il titolare dovesse essere Diaz, il belga giocherebbe sulla destra.

Per il resto, formazione già fissata con Ibra terminale offensivo, Bennacer e Kessie a protezione della difesa. Una difesa che vede il rientro di Alessio Romagnoli che affiancherà Simon Kjaer. Nel ruolo di terzini Calabria ed Hernandez agiranno rispettivamente sulla destra e sulla sinistra. Donnarumma giocherà la sua partita numero 210 con la maglia del Milan.

CONVOCATI DI PIOLI PER IL DERBY