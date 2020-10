Ex Milan, Paquetà titolare in Strasburgo-Lione

Lucas Paquetà è sceso in campo con il suo Lione contro lo Strasburgo. Il brasiliano è all’esordio nella sua nuova avventura francese.

Lucas Paquetà è stato ceduto dal Milan al Lione nella sessione di mercato appena conclusa. I rossoneri hanno incassato circa 20 milioni di euro. L’avventura in Italia è stata breve e con troppe ombre rispetto a quanto ci si aspettava dal brasiliano, che si è perso nell’ambiguità tattica e nel cambio modulo optato da Stefano Pioli.

Ora Paquetà è ripartito dalla Francia e proprio oggi alle 13 è sceso in campo per la prima volta con la sua nuova maglia. Il Lione affronta lo Strasburgo in trasferta, con l’ex Flamengo che si è posizionato da mezz’ala destra. Il brasiliano ha la possibilità di mettere subito in mostra le sue qualità in un sistema di gioco e in un campionato più congeniale alle sue caratteristiche.

