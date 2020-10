Ibra risponde a Lukaku: “Milano non ha mai avuto un re, ha un Dio” | FOTO

Zlatan Ibrahimovic, attraverso i propri profili social, si è reso protagonista con un post che risponde a distanza di un anno a Lukaku

Zlatan Ibrahimovic scatenato, non solo sul campo. L’attaccante svedese, protagonista ieri sera con una prestazione inumana e la doppietta, ha voluto ricordare a tutti, ma soprattutto a Lukaku, chi è il giocatore più importante di Milano.

Solo un anno fa il centravanti belga si proclamava, sui social, re di Milano. L’ex Manchester United ieri ha segnato ma a vincere è stato Ibrahimovic e il suo Milan. Lo svedese non ha così perso tempo e con la sua solita umiltà ha scritto: “Milano non ha mai avuto un re, ha un Dio!”

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 18, 2020