Serie A, Giampaolo non decolla: l’ex Milan ancora ko

L’ex Milan, Marco Giampaolo, perde anche oggi con il suo Torino contro il Cagliari. I granata sono ancora a zero punti in classifica in Serie A

Stasera il Torino di Marco Giampaolo potrebbe essere l’unica squadra a zero punti in Serie A. I granata, infatti, sono gli unici a non avere ancor vinto insieme all’Udinese, impegnato alle 18.00, con il Parma.

Continua dunque il periodo negativo dell’ex tecnico del Milan che dopo aver perso contro la Fiorentina, 1 a 0, alla prima giornata, e alla seconda con l’Atalanta per 4 a 2, cade anche per mano del Cagliari di Eusebio Di Francesco. Non basta il solito Belotti (quarto gol in campionato), l’unico a segnare in questa stagione.