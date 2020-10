Calciomercato Milan, dalla Francia: Thauvin pista calda

Il Milan è seriamente intenzionato a mettere a segno il colpo Florian Thauvin. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l’OM

E’ calda la pista che porta a Florian Thauvin. Il Milan fiuta il colpo a parametro zero e le possibilità sembrano crescere di giorno in giorno. Il Marsiglia, infatti, nonostante l’arrivo di Longoria come ds nulla è cambiato. Il nuovo dirigente si era detto intenzionato a risolvere al più presto legata all’esterno francese ma – come riporta ‘Le10Sport.com’ – ad oggi, nulla è cambiato: l’entourage di Thauvin, infatti, non avrebbe ancora ricevuto alcuna proposta per il rinnovo.

I contatti tra il Milan e i procuratori del calciatore sarebbero, invece, proseguiti: i rossoneri sono la squadra che più di tutti è pronta a mettere sotto contratto Thauvin. Si segnala un Milan molto attivo per chiudere il colpo.

