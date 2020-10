Rinnovo Ibrahimovic – Raiola al lavoro. E spunta il Decreto Crescita

Le ultime sul rinnovo contrattuale di Ibrahimovic, altro passo che il Milan vuole fare per mettere al sicuro il proprio futuro.

Arrivano conferme assolute: Zlatan Ibrahimovic deve e vuole rinnovare ulteriormente il proprio accordo con il Milan, portandolo almeno fino a giugno 2022.

Lo svedese, dopo la doppietta nel derby, è considerato sempre più centrale nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Per questo motivo la dirigenza si metterà presto al tavolo delle trattative per il rinnovo.

Secondo il Corriere della Sera Mino Raiola è già stato pre-allertato. Il noto procuratore ha già un mezzo accordo con il Milan per far terminare la carriera di Ibra in rossonero. Raiola è al lavoro, ma solo in primavera si entrerà nel vivo della trattativa.

Invece la Repubblica parla di prolungamento necessario di Ibrahimovic. La sua firma farà infatti da apripista per rinnovi più spinosi e onerosi, come quelli di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, pure loro in scadenza a giugno 2021.

Inoltre il Milan potrà avvalersi del Decreto Crescita, facendo rinnovare Ibra almeno fino a dicembre 2021. In questo modo scatterebbe l’agevolazione fiscale, con un risparmio del 30% sullo stipendio lordo del calciatore. Un ottimo incentivo per prolungare la storia d’amore tra il Diavolo e Re Zlatan.

