Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: spunta l’Inter

L’Inter, circa un mese fa, avrebbe contattato l’entourage di Hakan Calhanoglu per chiedere informazione ma la priorità del turco resta il Milan

Il Milan sembra poter tirare un sospiro di sollievo per Hakan Calhanoglu. Il turco ha riportato una distorsione alla caviglia che dovrebbe tenerlo fuori dai campi solo una decina di giorni. Questi però sono pure i giorni del possibile rinnovo del dieci ex Bayer.

Le parti stanno discutendo per riuscire a trovare un accordo: Hakan vorrebbe continuare a giocare con la maglia del Diavolo ancora per diversi anni ma non c’è l’intesa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.com, anche l’Inter avrebbe effettuato un sondaggio per il turco, che però, come detto, preferirebbe restare al Milan. La prima richiesta da parte dell’entourage sarebbe stata addirittura di 7 milioni di euro, una provocazione – si legge – per dare il via alla trattativa. Calhanoglu, in realtà, si accontenterebbe (si fa per dire) di guadagnare non meno di 5 milioni di euro.

C’è dunque distanza tra le parti, con Maldini e Massara chiamati in questi giorni a ridurre l’ampia distanza.