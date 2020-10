Calciomercato Milan, conferme dalla Spagna: concorrenza del Liverpool

Il Liverpool di Jurgen Klopp è alle prese con il serio infortunio di van Dijk. I Reds cercano il sostituto dell’olandese. Concorrenza al Milan per Kabak

Conferme dalla Spagna: il Liverpool è sulle tracce di Kabak. Il centrale turco dello Schalke 04 in estate è stato vicino al Milan. Il suo entourage – come raccontato – aveva trovato l’accordo con la società rossonera ma Maldini e Massara non sono riusciti a chiudere con i tedeschi.

Il Diavolo non ha soddisfatto la richiesta dei tedeschi di 25 milioni di euro. L’intenzione sarebbe quella di riprovarci a gennaio ma il rischio di scontrarsi con una forte concorrenza come quella del Liverpool è davvero concreta. Kabak è nella lista di Klopp e secondo quanto riporta ‘TodoFichajes’, i Reds sarebbero pronti a formulare un’offerta, con l’inserimento del cartellino di un calciatore, per accontentare lo Schalke che adesso chiederebbe 30 milioni di euro.

Il Milan vuole un difensore e nella lista dei desideri oltre al turco ci sono anche Milenkovic e Pezzella della Fiorentina e Simakan dello Strasburgo.