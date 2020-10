Tonali, numeri da titolare: ora vuole prendersi il Milan

Sandro Tonali ora vuole prendersi il Milan. Dai numeri il centrocampista rossonero è già all’altezza dei compagni di reparto.

Sandro Tonali dovrebbe giocare dal primo minuto contro il Celtic in Europa League. Il centrocampista rossonero è partito titolare contro il Crotone e lo Spezia, senza convincere pienamente. Eppure, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Brescia è già alla pari dei compagni di reparto Kessie e Bennacer, se si prendono in considerazione i numeri. Tonali ha una media di 60 passaggi riusciti, contro i 61 dell’algerino.

È mediamente addirittura il migliore (se si considerano solo i centrocampisti difensivi) per i palloni giocati: 90 ogni 90 minuti. C’è un aspetto che deve essere perfezionato: il mediano lodigiano ha indirizzato con successo solo il 66% dei passaggi nella metà campo avversaria, mentre Kessie e Bennacer superano l’80%.

Numeri che lasciano ben sperare per un Tonali che vuole prendersi il suo Milan al più presto, consapevole che la concorrenza nel reparto è agguerrita. Stefano Pioli osserva compiaciuto dei miglioramenti vistosi di tutti i centrocampisti a disposizione.

