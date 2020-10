Infortunati Milan | Duarte recuperato, Rebic da valutare: il punto

L’infermeria del Milan si sta svuotando. Duarte è ufficialmente guarito dal Coronavirus, mentre Rebic prosegue la terapia al gomito.

Il Milan sta recuperando giorno dopo giorno i suoi giocatori fuori per infortunio. Nella giornata di ieri i tamponi effettuati a Leo Duarte hanno dato esito negativo: il difensore brasiliano è guarito dal Coronavirus. Come riporta il Corriere dello Sport, resta ancora da valutare la condizione di Ante Rebic. Il croato non sarà sicuramente a disposizione per il Celtic e continuerà i lavori personalizzati e le terapie. Domani è previsto un nuovo consulto medico.

Matteo Gabbia è al momento l’unico positivo al Covid in casa Milan: il giovane centrale difensivo è in isolamento. Per quanto riguarda la difesa, si avvicina sempre di più il ritorno di Mateo Musacchio. L’argentino sembra aver smaltito il problema alla caviglia e dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo dalla prossima settimana.

VERSO CELTIC-MILAN: TONALI PRONTO