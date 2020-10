Verso Celtic-Milan, Pioli sceglie il turnover: Tonali pronto

Il Milan giocherà giovedì sera contro il Celtic a Glasgow in Europa League. Pioli opta per il turnover e potrebbe dare spazio a Tonali.

È l’ora di Sandro Tonali. Il Milan scenderà in campo giovedì alle 21 contro il Celtic in trasferta, gara valevole per i giorni di Europa League. Il tecnico Stefano Pioli è intenzionato a operare un modesto turnover per affrontare gli scozzesi, dopo la vittoria nel derby di sabato. Secondo quanto riporta Tuttosport, dovrebbe essere la volta di Sandro Tonali, pronto a giocare dal primo minuto.

L’ex bresciano ha avuto fin qui poco spazio, complice anche un Ismael Bennacer sempre più in crescita. Tonali ha avuto un’estate complicata – come ammesso da Pioli – a causa soprattutto di una quarantena da Coronavirus e non si è allenato nel migliore dei modi. Tonali ora deve dimostare di essere all’altezza dei dell’algerino e di Kessie, anche se si giocherà il posto proprio con l’ex Empoli. A partire dalla gara contro il Celtic.

