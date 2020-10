Duarte negativo al Covid, torna ad allenarsi: il comunicato del Milan

Il Milan ha emesso una nota ufficiale per confermare la guarigione di Leo Duarte dal coronavirus e il suo ritorno in gruppo agli ordini di Stefano Pioli:

«AC Milan comunica che Léo Duarte è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, dopo aver completato lo screening medico previsto dal protocollo, ha ripreso oggi gli allenamenti».

L’ex Flamengo era risultato positivo al Covid-19 il 23 settembre. Ha dovuto rimanere in isolamento per quasi un mese. È guarito dopo Zlatan Ibrahimovic, la cui positività era emersa il giorno seguente. Lo svedese ha potuto recuperare in tempo per disputare il derby Inter-Milan.

Duarte è rientrato oggi e il suo recupero è comunque importante per Stefano Pioli, che avrà un’alternativa in difesa alla coppia titolare Kjaer-Romagnoli. Sempre a causa del coronavirus c’è Matteo Gabbia out, mentre Mateo Musacchio dovrebbe rientrare verso fine ottobre. L’ex Villarreal doveva recuperare da un grave infortunio e gli serve ancora del tempo per poter tornare a lavorare in gruppo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Dalla Spagna: nuova offerta del Milan per Tomiyasu, cifre e dettagli