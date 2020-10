Romagnoli: “Milan più convinto. Che emozione il derby”

Le parole di Romagnoli ai microfoni di Milan TV sulla partita di domani contro il Celtic. Ecco le dichiarazioni del capitano rossonero.

Dopo mister Pioli, anche capitan Romagnoli ha rilasciato un’intervista a Milan TV per parlare della partita di domani. Ecco le parole del difenosre rossonero sulla sfida al Celtic: “Bello giocare in Europa, per noi sarà un bel banco di prova. Arriveremo con entusiasmo, loro cercheranno di far di tutto per ribaltare la loro situazione visto che hanno perso il derby. Toccherà avere più fame di noi“.

Sull’importanza della vittoria nel derby e la vicinanza dei tifosi: “Ogni calciatore vuole giocare partite importanti. E’ stato emozionante, i tifosi sono sempre stati molto vicini e siamo stati felici per quel gesto, abbiamo fatto di tutto per farli felici“.

Sulla crescita del gruppo negli ultimi mesi: “Dopo il lockdown il gruppo è cresciuto sotto tanti punti di vista, siamo più convinti dei mezzi e si vede. Pensiamo partita dopo partita, da venerdì pensiamo alla Roma“.