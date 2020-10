Thauvin affascinato dal Milan: la strategia di Maldini

Paolo Maldini e Frederic Massara monitorano la situazione di Florian Thauvin, in scadenza di contratto col Marsiglia e che piace al Milan.

Il Milan ha fatto dei sondaggi per Florian Thauvin nel corso dell’ultima sessione del calciomercato, ma l’operazione non si è concretizzata. Ci sono stati contatti diretti con l’agente del giocatore e se ne potrebbe riparlare più in là.

Come riportato da calciomercato.com, il Marsiglia chiedeva non meno di 15 milioni di euro per liberare la propria stella e il club rossonero non ha voluto effettuare tale investimento. L’esterno offensivo francese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e dunque rappresenta un’interessante occasione di mercato per i prossimi mesi.

Il Marsiglia sta cercando di trovare un accordo per il rinnovo, però Thauvin è attratto dalla possibilità di mettersi alla prova in un altro campionato. Ha richieste da società spagnole e inglesi, ma l’ipotesi Milan lo affascina particolarmente.

Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero portare l’ala offensiva transalpina a Milanello. Intanto puntano a trovare un accordo con l’agente sul contratto, in particolare sull’ingaggio. Poi bisognerà vedere se l’affare potrà concretizzarsi a gennaio corrispondendo un indennizzo al Marsiglia oppure se andrà rinviato tutto all’estate 2021, quando Thauvin potrà essere tesserato a parametro zero.

