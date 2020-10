Celtic-Milan, formazioni ufficiali: prima per Dalot

Ufficializzate le formazioni di Celitc-Milan, per la gara delle ore 21.00 valida per la prima giornata di Europa League. Ecco le scelte di Stefano Pioli

Finalmente Europa. Il Milan, dopo i preliminari, gioca la sua prima partita della fase a gironi dell’Europa League. I rossoneri di Stefano Pioli, inseriti nel gruppo H, se la vedranno contro il Celtic:

in Scozia turnover ragionato per il Diavolo che non rinuncia a Theo Hernandez, Donnarumma, Kessie e Ibrahimovic ma che lancia dal primo minuto Krunic, Tonali e Dalot. Ecco tutte le scelte ufficiali fatte da Pioli. Tra gli avversari in campo sia l’osservato speciale Ajer che l’ex Laxalt.

Le formazioni ufficiali

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti, Griffiths. A disp.: Bain, Hazard; Taylor; Christie, Dembélé, Elyounoussi, Henderson, Soro, Turnbull, Rogić; Klimala. All.: Lennon.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Tonali; Castillejo, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Tătărușanu, A. Donnarumma; Calabria, Conti, Kalulu; Bennacer, Hauge, Saelemaekers; Colombo, Leão, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Matej Jug (Slovenia).