Serie A, emergenza Coronavirus: ipotesi playoff scudetto

La Serie A rischia di subire un altro scossone a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel caso in cui la situazione degenerasse, sarebbe pronto un playoff scudetto a 12 squadre.

La Serie A rischia di essere nuovamente stravolta. La situazione legata all’emergenza Coronavirus sembra preoccupare i piani alti del calcio. Lega e FIGC stanno quindi pianificando l’ipotesi in cui la pandemia degenerasse. La volontà primaria è quella di chiudere la stagione regolarmente, anche per non incorrere in spiacevoli discussioni con le emittenti tv, ma si stanno vagliando tutte le alternative.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è possibile che venga concluso tutto il girone di andata per poi procedere con i playoff scudetto. Le prime dodici classificate verrebbero raggruppate in due gironi da sei squadre che si contenderanno il titolo. Si tratterebbe di partite di andata e ritorno con le prime due classificate che si qualificherebbero per le semifinali, che sarebbero a gara unica, come la finale. Le altre 8 classificate lotterebbero per la salvezza in un girone unico.

MILAN, RINNOVO IBRAHIMOVIC: PRONTA L’OFFERTA