Milan, rinnovo Ibrahimovic: Maldini prepara l’offerta

Paolo Maldini studia la possibilità di fare una proposta di rinnovo di contratto a Zlatan Ibrahimovic, giocatore fondamentale per il Milan.

Ha 39 anni, ma il livello di Zlatan Ibrahimovic è ancora altissimo. Ne abbiamo avuto ancora una prova nel recente derby vinto dal Milan contro l’Inter con una sua doppietta decisiva.

Il centravanti svedese è consapevole di non essere lo stesso di dieci anni fa, però ha l’esperienza per gestirsi e in realtà dimostra meno anni di quelli indicati dalla carte di identità. Le prestazioni parlano in modo chiaro ed è per questo che la dirigenza del Milan già riflette su un possibile rinnovo del contratto.

Paolo Maldini e Ivan Gazidis hanno faticato non poco per fargli firmare il prolungamento fino a giugno 2021, perché Mino Raiola non ha fatto sconti sulla richiesta di ingaggio da 7 milioni di euro netti. Ma oggi il Quotidiano Sportivo scrive che nelle prossime settimane i dirigenti rossoneri potrebbero proporre il rinnovo annuale a Ibrahimovic.

Il centravanti svedese arriverebbe a vestire la maglia rossonera anche a 40 anni, come già capitato in passato a Paolo Maldini e Alessandro Costacurta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan news, obiettivo Ajer: la conferma di Pioli