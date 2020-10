Calciomercato Milan, obiettivo Ajer: la conferma di Pioli

Stefano Pioli conferma che il Milan aveva anche Kristoffer Ajer come idea di mercato per la difesa. Staserà sarà avversario con il Celtic.

C’era anche Kristoffer Ajer tra i difensori valutati dal Milan nel corso dell’ultima sessione del calciomercato. L’interesse del club rossonero è stato confermato dallo stesso giocatore.

Stasera il centrale norvegese affronterà proprio il Milan in Europa League. Avrà un duello molto interessante con Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe potuto essere il suo compagno di squadra e invece oggi lo ritrova da avversario. Una sfida tutta scandinava e che andrà seguita.

Milan su Ajer, Pioli conferma

Stefano Pioli alla vigilia di Celtic Glasgow-Milan ha confermato che c’era stato un interessamento nei confronti di Ajer: «Lo avevamo seguito, sì, ma poi sono state fatte altre scelte e ora sono molto contento di chi c’è».

L’allenatore rossonero non ha rimpianti, anche se sotto sotto sicuramente pensa che avere un difensore centrale in più gli avrebbe fatto comodo. Comunque non è uno abituato a lamentarsi e farà il massimo possibile con il materiale a disposizione.

Stasera Paolo Maldini e Frederic Massara visioneranno direttamente Ajer, che sarà certamente motivato a giocare contro quella che poteva essere la sua nuova squadra. Da non escludere un tentativo del Milan nella sessione del calciomercato prevista per gennaio 2021. Il Celtic Glasgow, comunque, non fa regali: il difensore centrale norvegese viene valutato circa 25 milioni di euro.

