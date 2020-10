Calciomercato Milan, affare Ajer: conferma ufficiale

Parla Kristoffer Ajer che conferma l’interesse del Milan nei suo confronti. Ecco le dichiarazioni del difensore norvegese classe 1998

Non può interrompersi la ricerca di un centrale difensivo da parte del Milan. I rossoneri non hanno messo a segno il colpo sperato, nell’ultima sessione di mercato.

Tutto rinviato a gennaio. Maldini e Massara sono intenzionati a farsi trovare pronti e continuano a visionare i profili per sferrare l’attacco decisivo fra qualche mese.

Tra i calciatori finiti sul taccuino del Diavolo c’è anche Kristoffer Ajer. Il calciatore norvegese – intervenuto ai microfoni di VG – ha confermato l’interesse da parte del Milan: “Non voglio commentare troppo quanto successo in estate – ammette il centrale del Celtic Glasgow – ma c’è stato chiaramente un grande interesse da parte del Milan nei miei confronti.

Ho un grande rispetto per il club in cui mi trovo. Ho ancora un anno e mezzo di contratto. È un club con una storia importante, non sento l’ansia di cambiare”.

