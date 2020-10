Caso Rafael Leao, lo Sporting Lisbona dalla FIFA per il risarcimento

Prosegue la battaglia legale dello Sporting Lisbona nei confronti di Rafael Leao. Oltre all’attaccante del Milan, anche il Lille può essere coinvolto.

Lo Sporting Lisbona vuole un risarcimento per l’addio a parametro zero di Rafael Leao nell’estate 2018. Il giocatore optò per la risoluzione unilaterale del contratto per poi accasarsi al Lille.

L’attuale attaccante del Milan si svincolò in seguito delle aggressioni subite dalla squadra da parte di tifosi che fecero irruzione presso il centro sportivo. Il club portoghese si era rivolto alla FIFA per contestare la mossa di Rafael Leao e chiedere un risarcimento, ma il tentativo non andò a buon fine.

Diversamente è finita con il Tribunale di arbitrato sportivo portoghese (TAD), che ha stabilito che il calciatore deve pagare 16,5 milioni di euro. Una sentenza pesante per il 21enne di Almada. Rafael Leao non può pagare questa cifra e il club portoghese ne è consapevole.

Stando a quanto riportato dal quotidiano A Bola, lo Sporting avrebbe deciso di rivolgersi alla FIFA con l’obiettivo di riconoscere la responsabilità congiunta del Lille e coinvolgere la squadra francese nel pagamento dei 16,5 milioni di risarcimento previsti.

I Leoes sono in attesa di un verdetto. Nel frattempo gli avvocati di Leao hanno fatto ricorso alla Corte d’Appello di Lisbona nella speranza di ottenere un annullamento della sentenza del TAD.

